Косовский кризис: президенту Сербии предстоит серьезный разговор с госсекретарем США

Косовский кризис станет одной из главных тем переговоров президента Сербии Александра Вучича и государственного секретаря США Майкла Помпео. Такое мнение высказал профессор факультета вопросов безопасности в Белграде Дарко Трифунович накануне визита сербского лидера в Нью-Йорк для участия 20 августа в заседании Совета Безопасности ООН по проблемам безопасности и мира на Ближнем Востоке, передает «Балканист.ру».

Предполагается, что Вучич и Помпео встретятся в рамках рабочего обеда. Темой переговоров, как ожидается, станет обсуждение проблемы Косово и Метохии, в частности – поиск выхода из косовского кризиса, считает Трифунович.

«Попытка оживить диалог станет главной темой разговора. Диалог зашёл в тупик, и США хотели бы его «разморозить». Я предполагаю, что президент Вучич расскажет госсекретарю Помпео о сербском плане решения этого вопроса, который будет доведен до сведения президента Трампа. Скорее всего, речь пойдёт о разграничении между сербами и албанцами, которое способно открыть историческую возможность для примирения двух народов», – полагает эксперт.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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