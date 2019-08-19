Бессилие и ярость сербской оппозиции: «Мы хотим видеть трупы в Саве и Дунае»

Представитель движения «Самозащита» Йово Бакич, известный своими скандальными призывами к вооруженному восстанию и захвату гостелерадиокомпании, снова угрожает власти насилием. «Нам не победить на выборах, мы одержим победу только силой, утопив представителей власти в Саве и Дунае», – заявил он на форуме сербской оппозиции «Можем ли мы победить вместе».

Бакич прямо сказал, что путем народного голосования оппозиция не получит победу на выборах. «Победа будет тогда, когда мы увидим, как они (представители правящей партии) плывут по Саве и Дунаю, так как на выборах нам не победить», – считает он.

На этом собрании присутствовали лидеры оппозиционного блока «Союз за Сербию» Драган Джилас и Зоран Лутовац. Однако их не смутили эти призывы к насилию.

Политический аналитик Деян Вук Станкович считает, что лидеры оппозиции должны были после этих слов Бакича покинуть собрание, но, оставшись, фактически поддержали фашистские лозунги Бакича.

«Это примитивный пример политического эксгибиционизма проблемной и политически убогой личности, строящей свой рейтинг на псевдохрабрости. Не понимаю, почему Джилас и Лутовац, которые выступают за демократию, не покинули собрание, где говорят о трупах, плывущих по Саве и Дунаю. Последний раз трупы плавали по этим рекам семьдесят лет назад во времена усташского террора. Символика этого послания ужасает», – констатировал аналитик.

Комментируя заявление Бакича, представитель правящей Сербской Прогрессивной Партии Милош Вучевич со своей стороны также напомнил о событиях тех лет. «По Саве плыли трупы сербов, убитых полевыми командирами хорватской армии, а по Дунаю – трупы сербов, евреев и цыган, убитых венгерскими фашистами. Заявление Бокича, кроме как идиотизмом, назвать нельзя», – заявил Вучевич.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 19.08.19

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