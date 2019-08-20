Сигнал Приштине: США готовы поддержать Белград в решении косовской проблемы

Сегодняшняя встреча президента Сербии Александра Вучича с государственным секретарём США Майклом Помпео может быть знаком, что американская администрация готова встать на сторону Белграда в решении косовской проблемы. Результатом может стать отмена таможенных пошлин, введённых Приштиной на сербские товары, что «разморозит» диалог двух сторон, считают эксперты.

Собеседники сербского портала «Вечерние новости» подчеркивают, что только компромиссное решение, уважающее интересы Сербии, способно поставить точку в косовском конфликте. В частности, дипломат Зоран Миливоевич отметил, что эта внезапная встреча показывает, как американская администрация меняет свою позицию по отношению к правящей верхушке Приштины, особенной той её части, которая сопротивляется диалогу.

«Если переговоры Александра Вучича и Майкла Помпео пройдут в этих рамках, можно будет в скором времени ожидать конкретных действий от США. Во-первых, они заставят Приштину отменить пошлины на сербские товары, что сделает возможным продолжение переговоров для поиска решения. А во-вторых, повлияют на предвыборный процесс в Косово и Метохии в пользу более гибких и конструктивных албанских структур, отвечающих интересам США в продолжении диалога», – считает сербский дипломат.

Политический аналитик Драгомир Анджелькович также видит во встрече президента Вучича с госсекретарем Помпео повышенный американский интерес в решении косовского вопроса. «Полагаю, они смогут надавить своим авторитетом на Приштину, чтобы та стала более кооперативной. И сама эта встреча – сигнал Приштине, что настало время «включать мозги», – полагает эксперт.

Как сообщал «Новый День», сегодня в Нью-Йорке состоится встреча президента Сербии Александра Вучича и госсекретаря США Майкла Помпео. Переговоры пройдут в момент, когда Евросоюз, который ранее взял на себя роль посредника в переговорах по косовскому вопросу, отягощен внутренними проблемами, что показывает готовность крупных мировых сил помочь в поиске компромиссного решения, которое должно пройти через Совет Безопасности ООН.

Часть американской администрации, приближенная к президенту США Дональду Трампу, пытается найти выход из тупика, в который зашли переговоры. Одним из возможных вариантов решения рассматривается идея разграничения, вернее раздела территорий.

О том, что мощные союзники косовской независимости начали менять свое безусловно покровительственное отношение к Приштине, говорит выход представителей США и Великобритании из косовского агентства по недвижимости. Они объяснили это решение царящими в этой структуре коррупции и кумовстве.

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