Приштина в панике: президент Сербии заручился поддержкой госсекретаря США

Президент Сербии Александр Вучич заручился поддержкой государственного секретаря США Майкла Помпео в необходимости отмены Приштиной стопроцентных пошлин на сербские товары. Об этом глава Сербии сообщил по итогам переговоров с влиятельным представителем американской администрации.

«Он (Помпео) – один из тех, кто в официальном сообщении после встречи с («президентом» самопровозглашенной республики Косово) Хашимом Тачи заявил, что нельзя оставлять пошлины в силе. Он жёсткий человек, который представляет мощную державу, и он свою позицию не меняет», – подчеркнул Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Сербский лидер также отметил, что Вашингтон не пересматривает свою позицию по вопросу о независимости самопровозглашенной республики, но готов изучить возможности для компромисса и понимает необходимость заключения договора, в котором бы уважались интересы Сербии. «Я благодарен за это Майклу Помпео. Люди порой не понимают, как много энергии и труда мы вкладываем, чтобы хоть ненамного приоткрыть эти двери и расширить наши возможности»,– сказал глава Сербии.

В то же время Вучич отметил, что объяснил госсекретарю США, почему Белград не прекращает кампанию по отзыву признаний независимости Косово, в которой СМИ и часть американских элит упрекают Сербию. «Я ему сказал то, что ни одно СМИ не пишет. Мы предлагали албанцам перестать пытаться пролезть в Интерпол и другие международные организации, пока не закончим переговоры. В обмен мы были готовы прекратить международную кампанию по отзыву признаний. Они не согласились, так что мы продолжаем свою работу. И я донёс это до госсекретаря», – сообщил президент Сербии.

Он также прокомментировал нервозную обстановку в политических кругах Приштины из-за его встречи с Помпео. «Их Мекка и Медина – это Вашингтон, который создал их суверенитет, поэтому они сейчас паникуют», – заявил глава Сербии.

При этом он добавил, что Белград не ожидает продолжения диалога с Приштиной ранее декабря – сначала самопровозглашенная республика должна отменить стопроцентные пошлины на товары из Сербии. Вместе с тем возврат к переговорам состоится после «парламентских выборов» в Косово, дата которых ещё не назначена, но предполагается, что они пройдут 6 октября.

«Это значит, что диалог будет продолжен не ранее декабря, но сначала необходимо договориться об отмене таможенных пошлин», – подчеркнул Вучич в интервью телекомпании «Прва».

В целом президент Сербии оценил переговоры в США как продуктивные. «Для меня это была очень важная встреча. Я теперь лучше понимаю позицию США и их опасения. И мне кажется, что они также теперь лучше понимают и нас», – сказал он и уточнил, что донес до представителей американской администрации всю тяжесть положения сербского народа, а также церквей и монастырей в Косово и Метохии и губительное действие таможенных пошлин не только на экономику, но и на жизнь всего населения Косово и Метохии к югу и северу от реки Ибар.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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