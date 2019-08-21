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Среда, 21 августа 2019, 14:12 мск

Новости Балканы

Министр обороны Сербии: Травля семьи президента организована активистами оппозиционных партий

Фото: Klix.ba

Угрозы, поступающие в адрес президента Сербии Александра Вучича и членов его семьи, являются травлей, за которой стоят активисты оппозиционных партий. Об этом заявил министр обороны страны Александр Вулин.

«Отвратительные сообщения ненависти, которые ежедневно пишут в социальных сетях президенту Александру Вучичу и его семье, особенно детям, исходят не от психически больных одиночек. Это организованные активистами партий Джиласа, Еремича и Обрадовича преследования, которые направлены на то, чтобы отвлечь и расстроить президента, затруднить ему повседневную борьбу за интересы Сербии, а также показать ненависть к нему как допустимое поведение», – подчеркнул Вулин, комментируя новые угрозы, адресованные семье президента.

Министр обороны Сербии отметил, что «от организованной ненависти к насилию и убийствам всего лишь один шаг». «Пока государство не будет жестоко наказывать такие мерзости, и пока не начнет называть имена тех, кто проклинает детей и желает им болезни и смерти, это не прекратится. Государство защищает каждого ребенка от ненависти и угроз, и дети Вучича тоже имеют право на защиту», – заявил Вулин.

Белград, Катарина Лане

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