Посол РФ в Сербии получил царский подарок

Министр финансов Сербии Синиша Мали торжественно вручил послу РФ Александру Боцану-Харченко копию царского серебряного динара времен Царя Стефана Душана Сильного (XIV век). Глава сербского минфина уточнил, что такие монеты в прямом и переносном смысле обладали весомой тяжестью – они были в ходу не только внутри государства, но принимались и за границей, так как были сделаны из серебра высокого качества, передает «Балканист.ру».

Сообщается, что подарок российскому дипломату был преподнесен на переговорах с министром финансов, в ходе которых обсуждались инвестиционный план Сербии, реконструкцию железной дороги Белград – Будапешт при участии российских компаний, а также ход работы на сербском участке будущего газопровода «Турецкий поток».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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