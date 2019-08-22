Сербская оппозиция пытается подыграть «независимости» Косова

Оппозиционный блок «Союз за Сербию», возглавляемый Драганом Джиласом, Бошко Обрадовичем и Вуком Еремичем, готов проигнорировать парламентские выборы в Сербии, но намерен побороться за место в косовском «парламенте». Как считает директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич, эти действия являются явным признаком беспринципности лидеров сербской оппозиции.

«Решение некоторых членов коалиции бойкотировать выборы в Сербии и идти на выборы в Косово – это выражение политической безыдейности и отсутствие принципиальности сербской оппозиции. Они без всяких сомнений выйдут на выборы в Косово и Метохии, потому что для них это возможность создать конфликтную атмосферу в обществе, а в контексте нашей южной провинции это означает конфликт между сербами», – заявил Джурич, слова которого цитирует «Балканист.ру»

Игорь Симич, вице-председатель партии «Сербский список», представляющей интересы сербского населения в Косово и Метохии, считает, что решением пойти на выборы в самопровозглашенной республике «Союз за Сербию» пытается получить политические очки от Запада.

«Это решение отразило намерения Джиласа, Еремича, Рады Трайкович и других. Это попытка этих промоутеров независимости Косово получить очки перед иностранной публикой, с целью продвигать косовские выборы и Косово как демократические, а Сербию и ее международное положение поставить под угрозу на радость врагам сербского народа», – подчеркнул Симич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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