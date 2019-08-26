Минус 15: еще одно государство открестилось от признания Косова

Африканское государство Того стало пятнадцатой страной, которая отозвала признание независимости Косова. Об этом сообщил глава МИД Сербии Ивица Дачич, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

По словам шефа сербской дипломатии, в случае сокращения числа стран, признающих независимость Косова, до 96 (сейчас их 99), самопровозглашенная республика не сможет войти ни в одну международную организацию.

Напомним, ранее признание Косово отозвали в ЦАР, Палау, Мадагаскаре, Соломоновых островах, Коморских островах, в Содружестве Доминики, Суринама, Либерии, Сан-Томе и Принсипи, а также в Гвинее-Бисау, Бурунди, Папуа-Новой Гвинее, Лесото и Гренаде.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что Сербия продолжит кампанию по отзыву признаний независимости самопровозглашенной республики. «Мы предлагали албанцам перестать пытаться пролезть в Интерпол и другие международные организации, пока не закончим переговоры. В обмен мы были готовы прекратить международную кампанию по отзыву признаний. Они не согласились, так что мы продолжаем свою работу», – отмечал сербский лидер после встречи с госсекретарем США Майклом Помпео.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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