«Я видел, как Харадинай убивает сербского полицейского»: против косовского «премьера» выдвинуты обвинения

Против косовского «премьер-министра» в отставке Рамуша Харадиная, который был полевым командиром Армии Освобождения Косово (АОК), выдвинуто обвинение в убийстве в 1998 году. Его тогдашний сосед Рам Йолай раскрыл скандальные подробности тех событий в интервью сербскому порталу «Вечерние новости».

По его словам, 24 марта 1998 года командир полицейского управления села Рзничи – серб Миодраг Отович с коллегой выехал на арест полевого командира АОК Рамуша Харадиная. Тот встретил их на пороге своего дома и застрелил Отовича. «Я был в пятидесяти метрах от них и видел, как Отович упал, а Харадинай пустился в бегство», – заявил Йолай. Он утверждает, что это видели и другие соседи Харадиная, после чего в их отношении начались гонения.

У самого Иолая солдаты АОК забрали отца и сына. Второй сын Йолая успел сбежать. «Мы скрывались в лесу целый месяц, а потом пришли в Беране. Там я просил убежища как дервиш и молился за преступников, переживая за судьбу снохи и шестерых внуков. В Косово я никогда не вернусь», – сказал Йолай.

Стоит отметить, что 15 лет назад он рассказал свою историю на заседании Гаагского трибунала по скайпу, так как остался чуть ли не единственным живым свидетелем преступлений косовского «премьера». Остальные свидетели были убиты, сообщает портал.

Рам Йолай больше никогда не увидел своих отца и сына. Вероятнее всего, их останки похоронены в Джаковице в Косово и Метохии, где в прошлом году было найдено массовое захоронение 50 сербов.

Харадинай неоднократно вызывался на допросы в Гаагу, однако каждый раз ему удавалось уйти от ответственности. В последний раз это произошло в июле. Как сообщал председатель парламентского комитета по вопросам Косово и Метохии Милован Дрецун, рабочая группа насчитала в зоне его ответственности 980 случаев резни, изнасилований, убийств. Он также продемонстрировал в эфире сербской государственной телерадиокомпании РТС документы из штаба командования, где приводятся доказательства преступлений, в том числе, против албанцев. «Это были тридцать албанцев, сотрудников нашей полиции, и они были убиты потому, что их посчитали предателями», – отметил тогда Дрецун, добавив, что эти документы были переданы гаагскому суду.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 26.08.19

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