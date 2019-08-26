Лондон благословил создание косовской «армии»

Сегодня посол Великобритании в Приштине Рори О'Коннел, который заканчивает свою миссию, и «президент» самопровозглашенного Косово Хашим Тачи подписали Меморандум о взаимопонимании.

По словам Тачи, документ означает, что Великобритания будет поддерживать косоваров в создании собственной армии и обеспечит сотрудничество двух силовых структур, передает «Балканист.ру» со ссылкой на приштинский портал «Коха».

«Великобритания упорно поддерживает Косово во всех областях, и мы всегда были благодарны за это», – подчеркнул косовский «президент».

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 26.08.19

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