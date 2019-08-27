«Грязная игра»: Приштина готовит новые санкции против Белграда

Приштина предпримет меры, чтобы остановить кампанию Сербии по отзыву признаний суверенитета Косово. Об этом заявил бывший «заместитель премьер-министра» самопровозглашенной республики Энвер Ходжай, комментируя отзыв признания косовской независимости африканским государством Того, которое стало пятнадцатым среди стран, пересмотревших свою позицию.

«Косово не останется пассивным, пока Сербия играет грязную игру с признанием. Ранее мы ввели таможенные пошлины, но, видимо, этих мер недостаточно, чтобы остановить нападение Сербии», – заявил Ходжай, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Ранее министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что в случае сокращения числа стран, признающих независимость Косова, до 96 (сейчас их 99), самопровозглашенная республика не сможет войти ни в одну международную организацию.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 26.08.19

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