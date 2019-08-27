«Црвена звезда» готовится дать бой: футбольные фанаты пригнали к стадиону танк

Болельщики футбольного клуба «Црвена Звезда» готовятся к ответным действиям на провокации албанских поклонников швейцарского клуба Young Boys, которые неделю назад в ходе матча между этими командами в Берне на трибунах показывали руками «албанского орла», а в хорватском Книне в это же время местные хулиганы избили сербов.

Около стадиона «Райко Митич», который в народе называют «Маракана», представители фанатского движения «Делие» с разрешения клуба поставили настоящий трофейный танк Т-55, который, по данным сербских СМИ, был захвачен во время ожесточённых боев за хорватский Вуковар в 1991 году.

Эта экспозиция вызвала резкую реакцию в Хорватии. Местный портал «Индекс» пишет, что «таким образом болельщики «Звезды», которые во время матча развернут сербский флаг с надписью «Вуковар», продолжают прославлять символы сербской агрессии на соседние страны».

Особое раздражение у хорватских СМИ вызвал тот факт, что танк стоит рядом графити в честь сербского генерала Ратка Младича, осуждённого международным трибуналом в Гааге за военные преступления. Между тем фанаты «Црвены Звезды» считают Младича национальным героем, и клуб неоднократно подвергался санкциям из-за того, что сербские болельщики на трибунах скандировали имя генерала. На танке висит флаг с надписью «Северная армия», так называют себя болельщики фанатского движения «Делие», потому что на матчах они занимают северную трибуну.

Войну начала 90-х в Хорватии в Сербии считают не агрессией, а борьбой против объявившего независимость режима, который убивал и изгонял сербов с территории этой бывшей республики Югославии.

Матч состоится сегодня в 21:00 в Белграде по местному времени. Сообщается, что на стадион собирается прийти 50 000 болельщиков. Если «Црвена Звезда» сегодня одержит победу, то пройдет в группу Лиги Чемпионов и получит 15 с лишним миллионов евро.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 27.08.19

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