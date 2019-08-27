Косовские сербы снова оказались под угрозой

В селе Штрпце в Косово и Метохии, где живут преимущественно сербы, неизвестные расписали дорожные таблички знаками Армии Освобождения Косова, известной своими преступлениями против сербского населения. В Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии назвали этот инцидент «прямой угрозой сербскому населению».

«Мы предупреждали о том, что предвыборная кампания в Косово и Метохии станет соревнованием в экстремизме и ненависти по отношению к сербам. Мы призываем албанских политиков не угрожать безопасности сербского населения ради краткосрочных политических целей», – заявили в сербском правительстве.

В селе Штрпце во время гражданской войны 90-х от рук полевых командиров и солдат Армии Освобождения Косово погибли десятки сербов. «Мы призываем наших сограждан в общине Штрпце не отвечать на эти провокации и верить в решительность Сербии защитить свой народ в любой части южной окраины Косово и Метохии», – подчеркнули в Канцелярии по делам Косово и Метохии.

Стоит отметить, что двумя днями ранее памятники погибшим сербским воинам в соседнем районе были расписаны лозунгами «Косово – Албания».

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 27.08.19

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