Социологи определили фаворита парламентских выборов в Сербии

Пропрезидентскую Сербскую прогрессивную партию поддерживает 53,4 % избирателей. Об этом свидетельствуют результаты августовского социологического опроса, проведенного исследовательским центром Ipsos, передает «Балканист.ру».

Если бы парламентские выборы состоялись сегодня, на втором месте, по данным социологов, оказался бы оппозиционный блок «Союз за Сербию», за который готовы проголосовать 11,3% граждан. Кроме них, двузначный результат достигли бы только коалиция Социалистической партии и партии «Единственная Сербия»: они набрали бы 11,2% голосов.

Пятипроцентный барьер на выборах также смогли бы преодолеть «Движение свободных граждан» Сергея Трифуновича и Сербская радикальная партия Воислава Шешеля, которые имеют одинаковый рейтинг в 5,4%.

Комментируя результаты опроса, директор исследовательского центра Ipsos Марко Ульяревич отметил, что на парламентских выборах готовы проголосовать чуть более трех миллионов определившиеся избирателей, то есть тех, «кто знает, за какую партию или коалицию они проголосуют».

«Кроме них, на данный момент у нас также есть около 500 тысяч неопределившихся избирателей, которые говорят, что не знают, за кого они будут голосовать. У некоторых из них есть свои фавориты, или, по крайней мере, те, к которым они склоняются больше. однако среди определившихся избирателей подавляющее большинство проголосовало бы за Сербскую прогрессивную партию», – сказал Ульяревич.

Напомним, парламентские выборы в Сербии намечены на весну 2020 года.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 28.08.19

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