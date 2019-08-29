Залез в карман граждан: лидер сербской оппозиции заподозрен в крупных махинациях

Сербская прокуратура выдала ордер на арест директора компании Direct Media, которая напрямую связана с одним из лидеров оппозиционного блока «Союз за Сербию», экс-мэром Белграда Драганом Джиласом. Под подозрением также оказались двое руководителей службы маркетинга государственной телерадиокомпании РТС, в розыск объявлена предыдущий директор Direct Media, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Правоохранительные органы полагают, что сотрудники РТС занизили официальные тарифы телеканала при продаже рекламного времени компании Direct Media. Согласно заявлению главы МВД Нейбоши Стефановича, своими действиями злоумышленники нанесли ущерб в размере 688 млн динаров государственному бюджету страны.

Комментируя эту ситуацию, заместитель председателя президиума Сербской прогрессивной партии Мария Обрадович обратила внимание, что Direct Media напрямую связана с оппозиционным политиком Драганом Джиласом, который, по ее словам, в обход законодательства приобретал с большой скидкой рекламное время РТС и перепродавал его третьим лицам, включая и минуты, которые получал бесплатно.

«РТС, в основном, финансируется из бюджета страны, который составляют деньги сербских граждан. Захватив рекламное пространство РТС, Драган Джилас сунул руку прямо в карман соотечественников», – подчеркнула Обрадович.

Сам оппозиционер отрицает, что Direct Media нанесла ущерб государственному бюджету, и заявляет о том, что ордеры на арест связанных с ним медиаменеджеров выданы на основании якобы политически мотивированного решения президента Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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