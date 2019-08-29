«Я вас, олигархов, не боюсь». Президент Сербии ответил на обвинения лидера оппозиции

Президент Сербии Александр Вучич ответил на громкие высказывания в свой адрес со стороны лидера оппозиционного блока «Союз за Сербию» и бывшего мэра Белграда, олигарха Драгана Джиласа, который обвинил лидера страны в «диктаторском режиме». Поводом для этого заявления стал арест директора компании Direct Media, напрямую связанной с оппозиционером.

«Джилас, желая указать на автократию, сказал, что когда он придёт к власти (как будто он все ещё недостаточно разграбил страну!), то приведёт с собой прокуроров, и именно они будут решать, кому сидеть в тюрьме. Но ты уже приводил прокуроров и судей. Ты 840 судей уволил в один день. Ты уже вводил диктатуру!» – заявил Вучич и указал на правовую неграмотность оппонента: согласно законодательству, «кому сидеть в тюрьме» решает не прокурор, а суд, передает «Балканист.ру».

«Я вас, олигархов, не боюсь и буду побеждать вас истиной, правдой и законом, а не диктатурой, которой вы бы пользовались, чтобы сажать людей в тюрьму. А кто и что сделал для этой страны, напишут потом в книгах», – подчеркнул президент Сербии. Также Вучич отметил, что Джилас никогда не устраивал пресс-конференций с целью защитить кого-то из Демократической партии (которую когда-то возглавлял), зато устраивает их сейчас, чтобы защитить свое личное имущество. «Я бы понял, если бы эту конференцию дал владелец компании. Но Драган Джилас своей истерикой и неврозом выдал то, о чем мы догадывалась годами. Он панически боится наших правоохранительных органов», – констатировал президент Сербии.

Он напомнил, что некоторое время назад олигарх обратился в полицию, чтобы выяснить, есть ли у правоохранительных органов что-то против него, а после рассказал, что в полиции с ним обращались очень вежливо и заверили, что ему не о чем беспокоиться. «При этом на вчерашней пресс-конференции Джилас говорил о политических гонениях в свой адрес. Договоритесь уже там, за что нас будете критиковать!» – призвал Вучич представителей оппозиции.

По мнению главы государства, Джиласу хотелось бы реализовать систему, в которой бы он, занимая высшую должность в стране, был владельцем частных фирм и вёл бизнес с крупнейшими государственными компаниями Сербии. «Такое существует только в «банановых республиках», а олигархи-министры и олигархи-мэры думают, что это норма», – сказал Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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