Разряд молнии попал в самолет главы МИД Сербии

Разряд молнии попал в самолет министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича. ЧП произошло во время ночного перелета в Словению, передает «Балканист.ру».

Сообщается, что в течение двух часов было зарегистрировано более 20 000 разрядов молнии. Один из них попал в «Фалькон», на борту которого находился Дачич. Самолёт удалось безопасно посадить на аэродром в Любляне, откуда Дачич продолжил путь в Блед на экономический форум.

Стоит отметить, что это не первый инцидент с самолётом «Фалькон», который принадлежит правительству Сербии. В конце мая этот же самолёт сломался в небе над Грецией. Дачич тогда тоже находился на борту. В течение 15 минут «Фалькон» аварийно сел в аэропорту Афин, а шеф сербской дипломатии тогда произнес «У меня десять жизней».

Минувшей весной Дачич пережил теракт в президентском дворце Сомали.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 02.09.19

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