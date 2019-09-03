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NewDayNews.ru

Вторник, 3 сентября 2019, 14:29 мск

Новости Балканы

Взрывное устройство найдено на севере Косовской Митровицы

Фото: Kossev

Сегодня утром косовская полиция сообщила о найденной бомбе в жилом районе Брджани на севере Косовской Митровицы.

По данным портала Kossev, взрывное устройство обнаружено в строящемся здании. Пресс-секретарь косовской полиции Бранислав Радович уточнил, что в данный момент саперы изучают тип взрывчатки, ведется розыск тех, кто ее установил.

Предпринимаются меры для обеспечения безопасности.

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