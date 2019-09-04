Курс на обострение: албанские экстремисты выступили за сохранение косовских пошлин на сербские товары

Лидер косовоалбанских экстремистов Альбин Курти заявил, что не боится международного давления, а в случае победы своей партии «Самоопределение» на парламентских выборах 6 октября оставит в силе стопроцентные пошлины на сербские товары, введённые предыдущим «правительством» самопровозглашенной республики, передает «Балканист.ру» со ссылкой на портал lajmi.net.

О своих планах Курти заявил на митинге «Албанская весна начинается в Косово», который прошел в Тиране. «Политики в Косово, в отличие от меня, все время жалуются на международное давление. Мне не известно, что это такое. Даже любопытно было бы посмотреть, кто бы осмелился надавить на меня», – подчеркнул он.

Он сообщил, что неоднократно встречался с иностранными политиками, но никакого давления не ощутил. «Я верю, что изначально давлению должен противостоять отпор», – заявил лидер «Самоопределения».

Напомним, на днях бывший «министр иностранных дел» самопровозглашенной республики Косово Беджет Паколли заявил, что новое «правительство» края обязано отменить стопроцентные пошлины на сербские товары. «Те, кто обещает оставить их, лжет. Не дело так манипулировать избирателями», – сказал он.

Паколли признал, что «в свое время пошлины были необходимы, но затем они сыграли злую роль». «Теперь Косово в глазах международного сообщества выглядит страной, которая блокирует диалог с Белградом. Страной, которая не прислушивается к советам старших товарищей, и постепенно из-за этого теряет поддержку своих партнеров», – признал бывший «глава МИД» самопровозглашенной республики.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 04.09.19

Воруют даже дипломаты: супругу черногорского экс-посла уличили в клептомании. / Европейская сказка для Западных Балкан стала несбыточной мечтой. / Взрывное устройство найдено на севере Косовской Митровицы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»