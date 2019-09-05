Вашингтон вовлекает «косовскую армию» в НАТО

Вашингтон и Тирана, вопреки региональным соглашениям, пытаются привлечь так называемую «армию Косово» на военные учение Североатлантического альянса в рамках Американско-адриатической хартии, и таким образом легитимировать самопровозглашенную республику, передает «Балканист.ру» со ссылкой на портал «Вечерние Новости».

Как предполагается, учения пройдут в Албании с 21 по 26 октября. В них запланировано участие вооруженных сил Хорватии, Албании, Северной Македонии, Черногории, Боснии и Герцеговины. Сербии отведена роль наблюдателя.

При этом, как отмечается в публикации, США настаивают на укреплении косовской независимости и создании там полноценной армии. «Желая обеспечить самопровозглашенной республике монополию силы на территории края, США видят необходимость в участии косовской армии в некоторых учениях хартии», пишет портал.

Примечательно, что на предстоящих учениях НАТО в двусмысленной ситуации окажется Босния и Герцеговина, которая формально не признала независимость Косово и которой придётся на равных участвовать в учениях с «косовской армией».

Ранее «президент» самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявлял, что Приштина заручилось общей поддержкой как республиканцев, так и демократов США.

Пакет законов о трансформации «вооруженных сил» Косово в полноценную «армию» был принят косовским «парламентом» в декабре прошлого года. На голосовании не присутствовали представители сербского населения края. Принятие этого документа приветствовали США, Великобритания, Германия и Италия.

Американско-адриатическая хартия основана в мае 2003 года, основная цель – усиление региональной стабильности через помощь США странам региона, которые вступают в НАТО, достичь стандартов Североатлантического альянса. Сербия получила статус наблюдателя в декабре 2008 года.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 05.09.19

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