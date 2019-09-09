Убедительная победа: албанцы потерпели крах на муниципальных выборах в Сербии

Албанские политики потерпели крах на муниципальных выборах в округе Медведжа, расположенном на юге Сербии на границе с Косово. Большинство депутатских мандатов в местном парламенте получили кандидаты от сербских партий.

За 25 депутатских мандатов боролись 110 кандидатов от сербских и албанских партий, распределенные по шести спискам, передает «Балканист.ру». Убедительную победу – 18 мандатов – одержали кандидаты от Сербской прогрессивной партии. Два политика прошли от Сербской радикальной партии. Другие оппозиционные партии – «Пупс» и «Сербская десница» – получили по одному мандату, а две албанские партии будут представлены тремя депутатами. Оппозиционный «Союз за Сербию» выборы бойкотировал.

Примечательно, что в округе зарегистрировано 6 595 граждан, имеющих право голоса. Около 7% населения составляет албанская диаспора, имеющая статус национального меньшинства. Как сообщил председатель исполнительного комитета Сербской прогрессивной партии Дарко Глишич, на выборах зафиксирована рекордная явка: проголосовать за кандидатов в городской парламент пришло 67,72% населения, обладающего правом голоса.

Медведжа, служба информации РИА «Новый День»

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