Сербские СМИ назвали возможную дату визита Дмитрия Медведева в Белград

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев может приехать с визитом в Сербию 20 октября, когда пройдут торжества по случаю годовщины освобождения Белграда во время Второй мировой войны.

Как пишет портал «Вечерние новости», президент Сербии Александр Вучич подтвердил визит главы российского правительства после разговора с послом России Александром Боцан-Харченко. Между тем, пока точно неизвестно, когда это произойдет. В ближайшее время сербская столица будет отмечать две важные даты: кроме 20 октября, это 1 ноября – день освобождения во время Первой мировой войны.

«Визит российского премьер-министра в Белград стал бы отличной возможностью для Дмитрия Медведева обсудить с властями Сербии все вопросы – политические, военные, экономические – по сотрудничеству двух стран», – говорится в публикации.

Стоит отметить, что Медведев приезжал в Сербию десять лет назад в статусе президента РФ для участия в торжествах по случаю 65-й годовщины освобождения Белграда.

Белград, Катарина Лане

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