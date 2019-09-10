Раздел косовского края: Сербии могут отдать выход в море

Сербия в результате разграничения территории косовского края может получить выход в море. Такой вариант не исключил директор Вашингтонского института стратегических исследований Грегори Копли в интервью новостям боснийской телекомпании «БН», передает «Балканист.ру».

По оценке американского эксперта, в результате такого разграничения выиграли бы и сербы, и албанцы.

Комментируя нынешнюю политическую ситуацию в самопровозглашенной республике Косово, эксперт отметил, что приштинские лидеры должны признать, что не преуспели в создании независимого государства. «Международные признания суверенитета Косово были сделаны под давлением администрации Клинтона. Многие страны сейчас отзывают свои признания. А премьер Косово Рамуш Харадинай ушёл в отставку из-за вызова в суд по военным преступлениям», – обратил внимание директор Вашингтонского института.

Копли также отметил, что в 90-х провел много времени в регионе и не понаслышке знаком с косовской проблемой. «Поймите, Косово уже не вернётся под крыло Сербии, как это было когда-то. Наш коллега Дарко Трифунович (профессор факультета политических наук Белградского университета) высказал недавно идею разграничения территорий в обмен на признание суверенитета, которая, по-моему, звучит разумно. Албанское население и Армия Освобождения Косово всегда хотели объединиться с Албанией. И это вполне возможно и может быть признано международным сообществом», – сказал Копли.

В то же время, по его мнению, «если Сербии оставить территорию, где проживает большая часть сербского населения и коридор до западной Албании, который даст выход к морю, что и предлагал американский президент Вудро Вильсон в 1918 году, мы бы получили комбинацию, выигрышную и для сербов, и для албанцев».

Эксперт полагает, что Белграду и Приштине не обойтись без помощи США в этом вопросе, а Вашингтону необходимо использовать эту возможность, чтобы лишний раз утвердить свои позиции в регионе.

«Поскольку между Белградом и Приштиной нет коммуникации, США должны вмешаться в этот процесс, чтобы продемонстрировать свою силу, мощь и авторитет на Балканах», – уверен Копли. При этом он считает, что «Сербии нужно преследовать собственные интересы» и ей необходимо опираться на отдельные государства, а не их союзы.

«Россия, Китай и Турция хотят иметь влияние на Западных Балканах. Эта территория снова оказалась на распутье между Востоком и Западом. И эту ситуацию Сербия может использовать себе во благо, а может упустить открывающиеся возможности», – отметил американский политолог.

Вместе с тем Копли считает, что на распадающийся Евросоюз надеяться нет смысла, необходимо сотрудничать с Великобританией и США. «Рано или поздно Великобритания выйдет из ЕС, а за ней потянутся другие. Сербии необходимо повернуться к Великобритании как к независимому игроку, чтобы дать ей решающую роль в регионе. И, конечно же, администрации Трампа. Сербии нужно понять, что ей лично надо и где она видит себя в будущем», – полагает американский аналитик.

В этой ситуации, по мнению эксперта, Сербия вполне способна сохранить свою уникальность, не изменяя себе. «Сербия хочет стать мостом между Востоком и Западом, и сейчас у неё есть такая возможность. Для этого необходима долгосрочная мудрая стратегия. Для осуществления этой цели вовсе необязательно становиться частью ЕС или НАТО. Сербам нужно объединиться, и только тогда они смогут совершить великие вещи. Стать такими, как Никола Тесла, который остался верным себе сербом, но смог достичь мировой славы», – убеждён директор Вашингтонского университета стратегических исследований.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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