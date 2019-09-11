Прямолинейно: США начали новую антироссийскую кампанию на Балканах

Заявление спецпредставителя США Мэтью Палмера о якобы желании России видеть Балканы нестабильным регионом «приводит в замешательство и в уныние». Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Он подчеркнул, что подобные высказывания официальных американских лиц являются голословными.

«Видимо, признаками поддержки стабильности являются военная агрессия против суверенной страны, убийства людей, разрушение инфраструктуры, насыщение вредоносным ураном, – отметил Боцан-Харченко в комментарии в соцсетях. – Или расчленение стран, разделение народов, живших в одном сообществе. Или навязывание вопреки воле и решениям законодателей и правительств выбора в пользу членства в НАТО. Или героизация злодеев и низвержение патриотов и героев, фальсификация истории».

Российский дипломат обратил внимание, что единственная ссылка у Палмера – на голословные обвинения России, которая якобы попыталась организовать «переворот» в Черногории. «Кстати, стратегия Вашингтона по укреплению стабильности путем антиконституционных переворотов и вмешательства во внутренние дела других государств очевидна и общеизвестна», – отметил Боцан-Харченко.

Посол также подчеркнул, что комментарий Палмера не согласуется даже с обычной здравой логикой: зачем нестабильность и недоверие в регионе нужны России, ведущие компании которой осуществляют здесь совместно с Сербией масштабные, современные, долгосрочные проекты? «Да, еще Мэтью Палмер сетует на отвечающий интересам России «непорядок», – отметил Боцан-Харченко. – Здесь согласимся: нас и многих других, конечно, не устраивает «порядок» – если речь идет о «порядке», установленном извне только одной страной. Вспомним, что США демонстрируют даже свою определяющую роль в вопросе приема в ЕС».

Как считает российский дипломат, «в чем не откажешь господину Палмеру – так это в прямолинейности». «Сказано: «Россия создает проблемы». Действительно, лучше бы никто не «создавал проблем» представителям «демократии» и «свободного рынка» – ни носители иного мнения, иных ценностей, традиций, культур, ни экономические конкуренты», – констатировал Боцан-Харченко.

Мэтью Палмер был назначен спецпредставителем США по Западным Балканам в конце августа. Ранее он занимал пост заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. По оценке экспертов, новое назначение может являться новым доказательством, что Вашингтон намерен расширить влияние на Балканах и сформировать плацдарм для вытеснения из региона России, Турции и Китая.

Белград – Москва, служба информации РИА «Новый День»

Белград – Москва. Другие новости 11.09.19

«Криминальные методы»: Приштина обвинила Россию в помощи Сербии. / Рука Вашингтона: антироссийский «шпионский» скандал в Болгарии устроили США. / Раздел косовского края: Сербии могут отдать выход в море. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»