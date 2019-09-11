Президент Чехии пообещал наградить медалью Эмира Кустурицу

Президент Чехии Милош Земан намерен наградить сербского режиссера и музыканта Эмира Кустурицу медалью «За заслуги», что, по его словам, будет символично для всех, кто учился в Праге и работает теперь в Сербии. Об этом чешский руководитель сообщил по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

После торжественной церемонии по поводу визита чешского президента прошли переговоры с сербским лидером. Речь шла, в том числе, о косовской проблеме. «Государству, которым руководят военные преступники не место в сообществе демократических стран», – заявил Земан.

Министры Сербии и Чехии в присутствии президентов подписали два соглашения о сотрудничестве, одно из которых касается сферы обороны, другое – области инноваций и научных исследований.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 11.09.19

Президент Сербии рискует оказаться персоной нон грата в Хорватии. / Прямолинейно: США начали новую антироссийскую кампанию на Балканах. / «Криминальные методы»: Приштина обвинила Россию в помощи Сербии. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»