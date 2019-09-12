«Страной управляют военные преступники»: Чехия намерена отозвать признание независимости Косова

Президент Чехии Милош Земан намерен поставить перед правительством своей страны вопрос об отзыве признания суверенитета Косова. Он подчеркнул, что считает решение 2008 года ошибочным, потому что «страна, которой управляют военные преступники, не может быть частью демократического общества».

Такое заявление Земан сделал после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем, которые прошли накануне в Белграде. Чешский руководитель уточнил, что уже заручился поддержкой ряда министров. «Министр обороны Чехии Любомир Метнар также считает ошибкой признание независимости Косова. Он будет на моей стороне в этом вопросе. Посмотрим, кто будет против», – сказал Земан, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Стоит отметить, что заявление президента Чехии вызвало острую реакцию в Приштине. Как сообщило агентство CCTK со ссылкой на дипломатические источники, представители самопровозглашенной республики отказались принимать участие в саммите премьер-министров Вишеградской группы и Западных Балкан, который открылся сегодня в Праге.

Как отмечал ранее министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, в случае сокращения числа стран, признающих независимость Косова, до 96, самопровозглашенная республика не сможет войти ни в одну международную организацию.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 11.09.19

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