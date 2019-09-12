Ватикан не признает Косово: президент Сербии выразил благодарность папе Римскому

Сегодня в Ватикане прошла встреча президента Сербии Александра Вучича с Его Святейшеством Папой Франциском, на которой речь шла о двусторонних отношениях, евроинтеграции Сербии, региональном и международном сотрудничестве, а также о косовской проблеме, передает «Балканист.ру».

Сербский лидер со своей стороны отметил, что отношения Белграда и Ватикана характеризуются совпадением взглядов по ряду международных вопросов, в том числе по проблеме защиты христианской веры и христианского наследия. В связи с этим Вучич указал на исключительное значение защиты, уважения и развития прав сербского и другого неалбанского населения Косово и Метохии и сохранения и восстановления находящихся на территории края сербских памятников культурного наследия, в первую очередь – православных церквей и монастырей.

«Мы очень ценим принципиальную позицию Ватикана по непризнанию самопровозглашенной независимости Косово, а также понимание позиции Сербии, основанной на уважении международного права», – подчеркнул Вучич.

«Сербия твердо убеждена, что переговоры – единственный способ решить все открытые вопросы. Поэтому после введения пошлин на сербские товары мы воздерживались от ответных мер и любых шагов, которые еще больше усугубили бы существующее положение. Наша сторона декларирует приверженность конструктивному поиску устойчивого и компромиссного решения проблемы Косово и Метохии исключительно посредством диалога. Однако приштинская сторона совершает иррациональные односторонние движения и постоянные провокации, которые препятствуют любому диалогу и возможности договориться», – подчеркнул президент Сербии.

Ватикан, служба информации РИА «Новый День»

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