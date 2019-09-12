Россияне оценили Сербию: турпоток заметно вырос

Число туристов из России, которые побывали в Сербии, в первые шесть месяцев 2019 года выросло на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила менеджер Национальной туристической организации Сербии Ольга Стоянович.

С начала года в Сербию прибыли 35,2 тысячи туристов, которые совершили 118,3 тысячи ночевок, цитирует ее слова РИА «Новости». Стоянович уточнила, что число путешествующих в Белград выросло на 35%, при этом большинство гостей прибывает в Сербию ради бальнеологического и SPA-туризма. Самыми популярными горнолыжными курортами у россиян являются Копаоник и Златибор.

«С 2007 по 2019 год мы видим постоянный рост числа туристов из России», – отметила представитель Национальной туристической организации Сербии, обратив внимание на высокую востребованность открытой в июне авиалинии Краснодар – Белград.

Ранее сербский вице-премьер, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Расим Ляйич говорил, что Сербия рассчитывает в следующем году принять еще больше туристов из России и увеличить их число до 100 тысяч.

Белград – Москва, служба информации РИА «Новый День»

Белград – Москва. Другие новости 12.09.19

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