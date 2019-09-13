Подготовка военной провокации: сербские силовики обнаружили очередной склад оружия вблизи косовской «границы»

Оперативники разведывательного управления Агентства информационной безопасности (BIA) Сербии обнаружили склад оружия 300 метрах от базы сербской армии в Прешево. Нелегальный арсенал хранился в одном из албанских домов в селе Печено, расположенном вдоль административной границы с самопровозглашенной республикой Косово.

В замаскированном бункере были обнаружены две винтовки М-48, одна из которых была модифицирована для использования охотничьих боеприпасов, и автомат Калашникова. Оружие находилось в исправном состоянии. Согласно первым результатам расследования, это оружие времён действия террористической организации – так называемой «Освободительной армии Прешева, Буяновца и Медведжи» (OVPMB), один из отрядов которой в 2001 году под командованием Реджепа Алии по кличке «комендант Реджа» совершал военные преступления на этой территории.

Примечательно, что это уже второй склад оружия, который был обнаружен рядом с Прешево за последние девять месяцев. В начале года неподалеку от этого места был найден тайник с автоматическим и полуавтоматическим оружием.

Следственные органы проводят расследование. Не исключено, что оружие предназначалось для нападения на сербскую военную базу и провокаций инцидентов на юге Сербии. В районе Прешево вдоль административной границы находятся десятки горных деревень, населенных почти исключительно албанцами, многие из которых в начале 2000-х годов были на стороне бандитских формирований «Освободительной армии Прешева, Буяновца и Медведжи» (OVPMB).

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 12.09.19

«Нет ничего тайного»: обвиненный в «шпионаже» глава болгарских «Русофилов» назвал главную цель атаки против себя. / Россияне оценили Сербию: турпоток заметно вырос. / Ватикан не признает Косово: президент Сербии выразил благодарность папе Римскому. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»