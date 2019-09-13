Сербская оппозиция взяла на вооружение хорватский нацизм

Представители сербской оппозиции подхватили хорватские националистические призывы к расправе над сербами. Лидер «Движения свободных граждан», актёр Сергей Трифунович опубликовал в соцсетях свое фото на фоне одной из надписей ненависти которые все чаще появляются в Хорватии, передает «Балканист.ру».

Такой «хайп» вызвал волну критических отзывов в сербских социальных сетях. «Одно дело поехать туда отдыхать и шутить на эту тему, а другое дело жить там. Так жили негры в Миссисипи в 60-х годах», – подчеркнул один из пользователей твиттера. «Давай, езди к ним, отдыхай!» – написала читательница, на что Трифунович заявил: «15 лет ездил и буду». Другой комментатор возмутился: «И я завтра должен буду за тебя голосовать?! Ни за что».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 13.09.19

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