российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 13 сентября 2019, 13:41 мск

Новости Балканы

Сербская оппозиция взяла на вооружение хорватский нацизм

Фото: аккаунт президента Хорватии в соцсетях

Представители сербской оппозиции подхватили хорватские националистические призывы к расправе над сербами. Лидер «Движения свободных граждан», актёр Сергей Трифунович опубликовал в соцсетях свое фото на фоне одной из надписей ненависти которые все чаще появляются в Хорватии, передает «Балканист.ру».

Такой «хайп» вызвал волну критических отзывов в сербских социальных сетях. «Одно дело поехать туда отдыхать и шутить на эту тему, а другое дело жить там. Так жили негры в Миссисипи в 60-х годах», – подчеркнул один из пользователей твиттера. «Давай, езди к ним, отдыхай!» – написала читательница, на что Трифунович заявил: «15 лет ездил и буду». Другой комментатор возмутился: «И я завтра должен буду за тебя голосовать?! Ни за что».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 13.09.19

Подготовка военной провокации: сербские силовики обнаружили очередной склад оружия вблизи косовской «границы». / «Нет ничего тайного»: обвиненный в «шпионаже» глава болгарских «Русофилов» назвал главную цель атаки против себя. / Россияне оценили Сербию: турпоток заметно вырос. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Политический кризис в Сербии

Сербская оппозиция готовится к уличному свержению власти

«Я вас, олигархов, не боюсь». Президент Сербии ответил на обвинения лидера оппозиции

Залез в карман граждан: лидер сербской оппозиции заподозрен в крупных махинациях

Сербская оппозиция готовит скандальную «теорию заговора»

Сербская оппозиция пытается подыграть «независимости» Косова

Министр обороны Сербии: Травля семьи президента организована активистами оппозиционных партий

Бессилие и ярость сербской оппозиции: «Мы хотим видеть трупы в Саве и Дунае»

Президент Сербии остался без забора вокруг своей резиденции: охранять вход будет «Кобра»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Общество, Политика, Политический кризис в Сербии, Сербия,