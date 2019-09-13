Сербская оппозиция утопает во внутренних конфликтах

Сербская антиправительственная оппозиция утопает во внутренних конфликтах: разгорелся очередной скандал вокруг безрезультатных попыток объединения Демократической партии с социал-демократами и движением «Вместе за Сербию».

Как пишет сербское издание Kurir, Зоран Лутовац, получивший в 2018 году должность руководителя Демпартии, пытается помешать объединению политических сил из-за опасений потерять свой пост. В результате – такая «игра» оказывается на руку другим оппозиционерам, в частности, лидеру «Союза за Сербию» Драгану Джиласу, который через Лутовца контролирует демократов.

Издание отмечает, что объединение демократических партий, заявленное в мае этого года, месяцами не двигается с мёртвой точки в результате «подрывной» деятельности Лутовца. В случае объединения демократов в единый блок, Лутовац лишится единоличной власти, а разрозненными участниками оппозиции легче манипулировать, что через Лутовца и делает Драган Джилас, пишет Kurir.

«Демократы ещё в мае объявили о своём объединении, но спустя несколько месяцев так ничего и не произошло. Лутовац тормозит этот процесс, потому что знает, что в случае объединения будут выборы нового руководства, на которых ему ничего не светит. Борис Тадич, бывший президент Сербии, а ныне ярый оппозиционер, который руководил Демократической партией с 2004 по 2012 год, сейчас снова хочет руководящий пост, другие продвигают Небойшу Зеленовича, мэра Шабца и лидера движения «За единую Сербию». Однако эти двое не представляют собой такую проблему, как Зоран Лутовац», – сообщил источник издания Kurir.

В том, что демократы споткнулись на пороге объединения, может быть виновато руководство партии, считает депутат Радослав Милоичич Кена. «За шесть месяцев Россия и США могли бы объединиться – не то что родственные партии. Кто-то намеренно не допускает этого. Полагаю, что это кто-то из руководства Демократической партии», – отметил он.

Один из претендентов на пост лидера будущего Демократического блока Небойша Зеленович со своей стороны заверил, что все идёт по плану. «Процесс объединения идёт так, как надо, все очень хорошо», – заявил он изданию Kurir.

Комментируя эту ситуацию, политический аналитик Бранко Радун высказал мнение, что создание единого Демократического блока столкнулось с проблемами по всем фронтам в результате конфликта внутри оппозиции. «Драган Джилас планирует стать теневым боссом этого блока, чего не хотят Тадич и Зеленович. Кроме того, между демократами нет единства по вопросу бойкотирования парламентских выборов, которые пройдут в апреле. Джилас, настаивающий на их бойкоте, сильно влияет на Зорана Лутовца. В то же время «Вместе за Сербию» и социал-демократы хотят принять самостоятельное решение по этому вопросу без давления со стороны. Вероятно, объединившиеся демократы могут скооперироваться с «Движением свободных граждан» Сергея Трифуновича», – считает эксперт.

Между тем, депутат от Демократической партии Балша Божович оптимистично полагает, что об объединении объявят уже в ближайшую субботу после общей конференции всех трех демократических партий. «Сначала было заявлено о намерении объединиться, а теперь будет проведено совместное заседание. Не вижу причин, способных помешать завтра назначить дату заседания уже официально объединённого Демократического блока», – сказал он.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 13.09.19

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