Президент Сербии поздравил российского премьера и пригласил его в Белград

Президент Сербии Александр Вучич поздравил главу российского правительства Дмитрия Медведева с днем рождения и пригласил в Белград на празднование 75-летия освобождения города от немецко-фашистских войск, которое ежегодно отмечается 20 октября.

«Для нас особая честь, что Вы посетите нас в день, когда мы отмечаем 75-ю годовщину освобождения Белграда, что мы вместе отметим день, когда наши народы, объединенные свободой, победили общего врага», – отметил Вучич в телефонном разговоре с Медведевым, который цитирует РИА «Новости».

В пресс-службе сербского президента уточнили, что Вучич пожелал Медведеву в связи с днем рождения здоровья и успехов, а российский премьер поблагодарил лидера Сербии за теплые поздравления и принял приглашение посетить Белград. Глава правительства РФ также «подчеркнул, что продолжит работать над дальнейшим развитием сотрудничества Сербии и России и над организацией совместных проектов».

Отмечается, что Вучич в качестве подарка Медведеву на день рождения направил серию переведенных на русский язык книг о сербском языке и литературе издания философского факультета Белградского университета.

Отметим, что Дмитрий Медведев отмечает сегодня 54-й день рождения. Его поздравили также премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Получены также поздравительные послания и телеграммы президента Азербайджана Ильхама Алиева, первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, нынешнего главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода и других глав государств и правительств. Как уточнила пресс-служба правительства РФ, поздравления продолжают поступать.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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