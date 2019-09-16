«Оправдать все зверства»: почему НАТО добивается Сербии

Вступление Сербии в НАТО оправдает все зверства, совершенные Североатлантическим альянсом в этой стране. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью сербской газете «Политика». По его оценке, Запад вообще не исходит из того, что у Белграда может быть свобода выбора, в том числе ориентации на Россию.

«Для евроатлантического захвата этого региона Сербия является камнем преткновения – все, что они сделали с Сербией, не принесло достаточного эффекта, Сербия и сербский народ не встали на колени, страна обновляется, укрепляется ее потенциал. Как вы думаете, почему они так упорны в том, чтобы Сербия вступила в НАТО? Потому что вступление Сербии в НАТО оправдало бы все зверства, которые НАТО здесь совершило», – сказал российский дипломат (цитата по ТАСС).

Комментируя ситуацию в Косове и Метохии, Боцан-Харченко напомнил о позиции России, согласно которой проблема должна решаться путем диалога и компромиссов, исходя из отправных координат в международном праве, которыми в данном случае является резолюция Совета Безопасности ООН 1244. Посол подчеркнул, что Россия не была против переноса рассмотрения проблемы Косова в Брюссель, поскольку этого хотел Белград.

Говоря об участии России в косовском вопросе, посол уточнил: «Чтобы мы включились, принципиально важно приглашение Белграда и исходная точка в международном праве, концепция таких переговоров должна быть оговорена заранее».

Оценивая позицию Берлина, который выступает против возможного раздела Косова и Метохии, утверждая, что «это создало бы прецедент», Боцан-Харченко сказал, что Россия не является сторонницей ни идеи раздела, ни любого другого варианта. «Но мы не можем понять и заявление, что раздел Косова создал бы прецедент в Европе. Бывшая Югославия расчленена всеми возможными способами. И после этого получается, что прецедентом не было ни разделение СФРЮ (Социалистическая Федеративная Республика Югославия), ни СРЮ (Союзная Республика Югославия), а раздел Косова стал бы прецедентом. Такие заявления звучат очень странно», – констатировал российский дипломат.

В то же время Боцан-Харченко обратил внимание, что отношения России и Сербии в настоящий момент находятся на беспрецедентном подъеме. «Достигнут самый оптимальный баланс между евроинтеграционным и российским вектором без ущерба для обоих», – отметил он. Кроме того, российские компании готовы к реализации в Сербии стратегических проектов, прежде всего, в сфере энергетики. «Началось и энергично ведется строительство сербской части «Турецкого потока» от болгарской до венгерской границы», – напомнил дипломат.

Всего российские компании вложили в Сербию свыше $4 млрд. Компания «Газпромнефть» инвестировала свыше $3 млрд, а до 2025 года планирует вложить еще $1,4 млрд. «Лукойл» вложил в сербскую экономику $345 млн, также серьезная динамика вложений у РЖД. «Мы стремимся быть среди первых по инвестициям в Сербию, то же касается и товарооборота, наша цель с сегодняшних трех с небольшим миллиардов преодолеть планку в $4 млрд в год», – отметил Боцан-Харченко.

По его словам, важнейшим этапом двусторонних отношений является также предстоящее 25 октября подписание договора о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Сербией.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 14.09.19

Президент Сербии поздравил российского премьера и пригласил его в Белград. / Сербская оппозиция утопает во внутренних конфликтах. / «Не повод для торжества»: Польша стирает «историческую память». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»