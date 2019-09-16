Евросоюз готов отменить визы для косовских албанцев

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что необходимо отменить шенгенские визы для «граждан» самопровозглашенной республики Косово.

В заявлении канцелярии Евросоюза, которое опубликовал приштинский портал «Зери», сообщается, что Могерини считает нужным отменить визы «гражданам» Косова, однако решать это будут все страны-участницы Евросоюза. «Могерини убеждена, что сейчас настало время для визовой либерализации для граждан Косово», – говорится в сообщении.

В канцелярии Евросоюза в Приштине считают, что в ответ «Косову важно показать свою последовательность в подчинении законам, контролю миграции и безопасности».

Напомним, пять стран Евросоюза, а именно Испания, Словакия, Греция, Кипр и Румыния, не признали независимость Косова, поэтому они вряд ли проголосуют «за» предложение Могерини.

Брюссель, Катарина Лане

Брюссель. Другие новости 16.09.19

Приштина закрывает «выборы» для косовских сербов. / Приштина потребовала от России признать Косово. / Вашингтон пытается убедить Сербию, что бомбардировки были полезны для страны. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»