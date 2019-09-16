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Понедельник, 16 сентября 2019, 17:34 мск

Новости Балканы

Евросоюз готов отменить визы для косовских албанцев

Фото: ec.europa.eu

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что необходимо отменить шенгенские визы для «граждан» самопровозглашенной республики Косово.

В заявлении канцелярии Евросоюза, которое опубликовал приштинский портал «Зери», сообщается, что Могерини считает нужным отменить визы «гражданам» Косова, однако решать это будут все страны-участницы Евросоюза. «Могерини убеждена, что сейчас настало время для визовой либерализации для граждан Косово», – говорится в сообщении.

В канцелярии Евросоюза в Приштине считают, что в ответ «Косову важно показать свою последовательность в подчинении законам, контролю миграции и безопасности».

Напомним, пять стран Евросоюза, а именно Испания, Словакия, Греция, Кипр и Румыния, не признали независимость Косова, поэтому они вряд ли проголосуют «за» предложение Могерини.

Брюссель, Катарина Лане

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