Блокада Белградского университета: к оппозиционному протесту подключили студентов

Оппозиционные активисты заблокировали работу Белградского университета. То, что речь идет именно о политической акции, а не о студенческом протесте, стало понятно накануне, когда к студентам присоединились лидеры антиправительственного «Союза за Сербию», возглавляемого Драганом Джиласом.

Как пишет «Балканист.ру», блокада вуза началась в минувшую пятницу – группа из двадцати студентов отобрала ключи у вахтера, закрылась внутри здания и не пускает сотрудников университета к своим рабочим местам уже пятый день. Накануне протест поддержали лидер Демократической партии Зоран Лутовац, бывший участник «Отпора» Срджан Миливоевич, правая рука лидера демократов Вука Еремича Бранко Мильюш, ближайшая соратница Драгана Джиласа Мариника Тепич, а также один из руководителей протестов Срджан Маркович.

В ректорате сербским СМИ сообщили, что протестующие нарушили право граждан на труд, мешают работе самого учебного заведения, где учатся около ста тысяч студентов и работают 5 тысяч преподавателей.

«И хотя дело дошло до радикализации деятельности студентов, которые собрались в здании, ректорат готов общаться с ними на темы, которые находятся в зоне ответственности Белградского университета. Ректорат поддерживает реальные требования студентов, которые могут положительно сказаться на учёбе и науке, также как и поддерживает требование увеличить доступные аудитории для обучения и предоставить качественные учебные материалы и литературу. Заявление о том, что ректор должна призвать к отставке министра финансов (Синиши Мали), не входит в определённые законом обязанности главы университета, так как вуз не участвует в выборах и не может освобождать членов правительства от занимаемых должностей», – подчеркнули в вузе.

Ректор Белградского университета Иванка Попович уточнила, что студенты до сих пор держат здание в осаде, а преподаватели вынуждены читать лекции на улице.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 16.09.19

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