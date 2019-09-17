Демократическая партия Сербии теряет сторонников

В Демократической партии Сербии разгорелся новый скандал. Глава района Парачин Саша Паунович запретил депутату Ненаду Боровичу выступить на заседании Верховного совета партии, потому что тот пытался поднять вопрос о долгах политической силы в период, когда ее возглавлял нынешний лидер оппозиционного блока «Союз за Сербию» Драган Джилас.

Борович в интервью сербскому изданию Kurir подчеркнул, что глубоко разочарован происходящими процессами и поэтому решил покинуть Демократическую партию.

Политик предлагал рассмотреть этот вопрос финансовом положении партии с 2012 года до сегодняшнего дня еще в июле, но регламентная комиссия отклонила эту инициативу. «Они не дали мне говорить о расходах денег Демократической партией. Они не приняли мое предложение поставить этот вопрос на повестку дня, но они должны были позволить мне выступить. Саша Паунович остановил меня. Он, который только и говорит о демократии, который каждый день плачется о ней перед Советом Европы, не позволяет в своей, нашей партии, чтобы кто-то имел другое мнение», – сказал Борович.

«Мне сказали, что я не имею права говорить. Я хотел снова указать на финансовые злоупотребления Джиласа. Они были самыми большими в то время, когда он возглавлял Демократическую партию», – подчеркнул он.

По словам политика, после запрета на выступление он «ушел». «Я больше не член Демократической партии. Я больше не хочу состоять в такой партии. Нет, они меня не выгонят, я сам больше не буду с ними. То, что сейчас делается и как поступают с людьми, это всё, что угодно, только не демократия», – заявил Борович.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 17.09.19

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