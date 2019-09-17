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Вторник, 17 сентября 2019, 17:21 мск

Новости Балканы

«Поздравляю их!» Президент Сербии констатировал громкий провал оппозиции

Фото: predsednik.rs

Блокада Белградского университета, которую устроили представители оппозиции, обернется против ее организаторов. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. «Поздравляю их! Они смогли своими «чудесными действиями» настроить против себя всех, кто поддерживал демонстрации. Продолжайте в том же духе. Браво, мастера», – цитирует сербского лидера «Балканист.ру».

Отвечая на вопрос о появлении перед заблокированным зданием вуза лидеров оппозиционного блока «Союз за Сербию» Бошко Обрадовича и Зорана Лутоваца, президент Сербии сказал: «Что касается «знаменитых студентов» Обрадовича и Лутоваца, ничего нового не скажу». «Из нового только то, что среди студентов есть один 30-летний в шортах-бермудах, который ранее перепрыгивал через забор перед резиденцией президента Сербии», – отметил Вучич, намекая на Срджана Марковича, одного из лидеров оппозиции.

«Говорят: «Мы студенты». Я тоже могу сейчас стать студентом и поступить в университет… А свою дочь Милицу отправлю на демонстрацию в детском саду. Ей 17 лет, она точно так же подходит для детского сада, как эти – для университета… А потом придет большой учёный Бошко Обрадович и нас всему научит», – иронично отметил президент Сербии.

Тем временем ректорат Белградского университета выпустил заявление, что блокада учреждения угрожает интересам более ста тысяч студентов. Обучающиеся не смогут получить свидетельства об окончании годового обучения, стипендии, необходимые справки для проживания и полагающиеся документы для медицинского обслуживания. В ректорате также сообщили, что сотрудники администрации вуза уже второй день подряд не могут попасть на свои рабочие места.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Политический кризис в Сербии

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