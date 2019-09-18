Приштина приостановила попытки пробиться в Интерпол

Приштинские власти Косова решили приостановить попытки полить членство в Интерполе в нынешнем году. Об этом сообщил заместитель «министра иностранных дел» самопровозглашенной республики Антон Бериша.

«Мы не должны торопиться в этом процессе, учитывая некоторые обстоятельства», – сказал Бериша, передает «Политнавигатор» со ссылкой на Kurir.

Представитель уходящего косовского «правительства» пояснил, что ситуация осложняется необходимостью проведения внеочередных выборов в Косово из-за отставки «премьера» Рамуша Харадиная. В связи с избирательной кампанией буксует и диалог Приштины с Евросоюзом.

Напомним, ближайшее заседание Генеральной ассамблеи Интерпола пройдет в Чили в следующем месяце. Косовары в четвертый раз подавали заявку на членство в международной полицейской организации, несмотря на протесты Сербии.

Глава сербского МВД Небойша Стефанович подчеркивал, что принятие в Интерпол незаконно отторгнутого Косова, где у власти находятся военные преступники, будет нарушением устава международной организации.

К тому же, бывшие боевики террористической организации АОК («Армия освобождения Косово») наверняка использовали бы членство в Интерполе, чтобы отомстить сербскому населению, в первую очередь, сотрудниками сербской полиции и армии, которые защищали народ южного сербского края. «Мы должны сделать все возможное в этой борьбе, буквально до последней секунды», – подчеркнул Стефанович.

Ранее Приштина обвинила Россию в помощи Сербии отозвать признание «независимости» Косова со стороны ряда стран Африки. Сейчас список стран, признавших независимость Косово, опустился до критической черты. Напомним, что в случае снижения числа стран, признающих независимость Косова до 96, провозглашенное образование не сможет войти ни в одну международную организацию.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 17.09.19

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