Лидер сербской оппозиции оказался в центре очередного скандала

Вокруг лидера оппозиционного блока «Союз за Сербию» Драгана Джиласа разгорается очередной громкий скандал. Сербское издание «Информер» опубликовало запись, на которой политик угрожает лишить работы полицейского, остановившего его за вождение автомобиля по выделенной полосе.

«Отвали, иначе останешься без работы!» – заявил оппозиционер. Как сообщается, этот инцидент произошел в начале 2005 года во время работы Джиласа в Демократической партии. В то время он возглавлял народную канцелярию президента Сербии Бориса Тадича.

По данным издания, Джилас дважды нарушил правила движения, когда его задержал полицейский: он управлял машиной, не пристегнувшись ремнем безопасности, и ехал по выделенной полосе центральной улицы Белграда.

Расшифровка диалога между Джиласом и полицейским:

П: Вы господин Драган Джилаш?

ДД: ДжилаС

П: Хорошо, что вы мне сказали? Когда я останусь без работы?

ДД: Да что такое?! Отвали уже!

П: Я должен отвалить?

ДД: Ты мне говоришь, что я это сказал, а я это не говорил.

П: Хорошо.

ДД: Короче, ты мне ничего не можешь сделать.

П: Господин Джилаш, мне отвалить, так?

ДД: Выписывай штраф и отпускай, мне некогда, я еду на свадьбу, у меня двое детей в машине.

П: Хорошо, господин Драган.

ДД: Реально хватит меня терроризировать тут.

П: Я вас не терроризирую, я выполняю свою работу. А насчёт «отвали», я сейчас позвоню своему шефу, и посмотрим, что он на это скажет.

ДД: Я борюсь за то, чтоб такие, как ты потеряли работу.

П: Боритесь за то, чтоб такие, как я потеряли работу?! Потому что я выполняю свою работу добросовестно?!

ДД: Твоя работа, когда видишь, что я тороплюсь на свадьбу и двоих детей везу в машине, сказать «ок, едь дальше»

П: Нет, моя работа наказывать нарушителей. Вам не следовало говорить мне «отвали».

Далее полицейский звонит своему начальству и сообщает об инциденте:

– Господин спешит, нарушает правила, говорит, что он политик и лишит меня работы. Я его остановил, он не сразу встал, а только когда заметил, что я его догоняю на мотоцикле. Не пристегнут, едет по выделенной полосе, мне говорит «отвали».

Шеф: Отпусти его и извинись, раз он детей везет.

П: Но у меня тоже дети, это же не значит....Извините, как вас зовут?

ДД: – Драган Джилас.

П: – А где работаете?

ДД: Я руковожу кабинетом Президента и помогаю людям в этой стране.

П: Извините, я вас не узнал.

Этот инцидент, всплывший спустя годы, вызвал волну негодования в обществе. Заместитель председателя Сербской Прогрессивной партии Миленко Йованов сообщил, что Джилас и по сей день ведёт себя подобным образом.

«Вы вспомните, как он выражался, когда полицейские арестовали тех хулиганов в масках и с электропилой, которые вломились в телекомпанию! Те же самые слова, те же самые угрозы. Бесстыжий пустоголовый наглец, который дорвался до денег, обирая всех, до кого смог дотянуться!» – заявил политик.

Комментируя скандальную запись, политолог Деян Вук Станкович также подтвердил, что это типичное поведение Джиласа. «Со временем он не изменился в лучшую сторону. Более того, он стал ещё безобразнее себя вести. Два месяца назад он точно так же разговаривал с полицейскими, которые противостояли оппозиционерам, прорывавшимся в резиденцию президента. Он тогда грозился их уволить, когда сменится власть», – так охарактеризовал оппозиционера эксперт.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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