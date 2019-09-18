Косовская проблема: позиция Сербии получает признание ключевых мировых игроков

Ключевые международные игроки высказывают заинтересованность в скорейшем решении косовской проблемы, а ряд стран Евросоюза готовится пересмотреть решения о признании независимости этой самопровозглашенной республики, пишет «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

После успехов сербской дипломатии, обеспечившей отзыв более десяти признаний суверенитета Косово, президент Чехии Милош Земан сообщил, что и его страна может оказаться в ряду государств, изменивших решение. Таким образом, Чехия станет первой страной Евросоюза, которая будет пересматривать признание Косова.

Земан договорился с премьер-министром Андреем Бабишем, что данный вопрос будет рассмотрен на ближайшей координационной встрече по вопросам внешней политики, где будут участвовать министры внешних и внутренних дел Чехии, а так же председатели чешских Сената и Думы.

Министр обороны Сербии Александр Вулин сообщил, что вопрос суверенитета самопровозглашенной республики Косово был решен в 2008 году, а если бы в 2012 году в Сербии не поменялась власть, то Косово к настоящему времени успело бы вступить в ООН.

«Президент Сербии Александр Вучич остановил усилия Косово по пробиванию своего суверенитета и сохранил позиции Сербии в крае. В 2012 году все казалось потерянным навсегда после решения Международного суда ООН, на котором Вук Еремич, тогда руководивший сербской дипломатией, а ныне возглавивший оппозиционный блок «Союз за Сербию», нашёл правовое оправдание для отделения Косова, а президент Сербии Борис Тадич – основания для работы EULEX (Миссия Евросоюза в Косово), который потеснил UNMIK (Миссию ООН по делам временной администрации в Косово). Сейчас благодаря усилиям нашего президента Александра Вучича крупные мировые силы учитывают интересы Сербии и уважают нашу позицию», – подчеркнул министр обороны.

В 2008 году, когда Международный суд ООН принял запрос Сербии о рассмотрении её мнения о признании независимости Косово, у Белграда появилась возможность доказать её нелегитимность. Но тогда руководство страны во главе с Борисом Тадичем и Вуком Еремичем, бывшим в то время министром иностранных дел, задало неправильный вопрос суду. Вместо того чтобы спросить, соответствует ли сецессия (отделение части территории государства) международному праву, юристы Еремича спросили, соответствует ли международному праву акт о независимости. Международный суд ООН в итоге, ответив на вопрос из Белграда, принял решение не в пользу Сербии.

Заинтересованность мировых центров силы (прежде всего, США) нашла отражение в назначении Мэтью Палмера специальным представителем США по Западным Балканам. В дипломатических кругах ходят слухи, что и Германия с Францией готовят своих специалистов для участия в самом важном балканском процессе. Изменение границ перестало быть табу в Европе, что уже демонстрирует официальная Вена, постепенно уходящая от жёстких формулировок в этом вопросе.

«Австрия поддержит все решения, о которых договорятся Белград и Приштина, включая и вариант с изменением границ», – заявил бывший австрийский канцлер Себастьян Курц.

Директор Центра по вопросам внешней политики Драган Джуканович заметил, что ключевые игроки на мировой политической сцене заинтересованы в ускорении решения косовского вопроса.

«Их заинтересованность очевидна. Они прикладывают усилия к продолжению диалога и поиску компромиссного решения в ближайшем будущем. Германия готова предоставить своего специального представителя для участия в переговорах, в то время как Евросоюз по-прежнему будет исполнять посредническую роль. США также намерены усилить позиции в этом процессе», – отметил Джуканович сербскому изданию «Курир».

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич убеждён, что вопрос с Косово по-прежнему остаётся открытым, несмотря на категоричные заявления албанцев. «Назначение Мэтью Палмера специальным представителем США по Западным Балканам ясно свидетельствует о том, что с Косово ещё не все потеряно. Это подтверждают и остальные заявления, которые все чаще поступают со всего мира», – заявил шеф сербской дипломатии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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