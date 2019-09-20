Выборы станут прозрачнее: в Сербии изменят избирательное законодательство

Представители коалиции Сербской прогрессивной партии и Социалистической партии представили проект изменений избирательного законодательства для обеспечения прозрачности предстоящих весной следующего года парламентских выборов. В документе указаны меры, которые предотвращают финансовые злоупотребления, принуждение чиновников к голосованию, а также использование служебных помещений и транспорта, передает «Балканист.ру».

Как сообщил министр внутренних дел, вице-премьер и член Сербской прогрессивной партии Небойша Стефанович, предполагается, что Агентство по борьбе с коррупцией возьмет на себя больше обязанностей, а в парламенте планируется создать комиссию, которая будет следить за работой печатных и интернет-СМИ. «Кроме того, власти учли пожелания негосударственных организаций и ОБСЕ. Речь идёт не только об изменениях закона, но и об обучении, объяснении людям нюансов избирательной процедуры», – уточнил он.

Стефанович также отметил, что у граждан Сербии появится возможность проверить свое наличие в списках избирателей после выборов и убедиться, что его голос не был украден.

Комментируя этот документ, директор Фонда открытого общества Милан Антониевич отметил, что «изменения могут быть реализованы за два срока – за 30 или 60 дней – что свидетельствует о серьёзном подходе к ситуации». При этом он обратил внимание, что проект будет предоставлен всем представителям оппозиции независимо от того, участвовали они в переговорах с властями или нет.

Стефанович со своей стороны сообщил, что это не окончательный список мер для обеспечения прозрачности выборов. Дополнения будут представлены в начале следующей недели после ряда консультаций.

Примечательно, что в заседании круглого стола, где обсуждались изменения закона о выборах, приняли участие представители Либерально-демократической партии, Движения свободных граждан, социалисты и представители правящей Сербской прогрессивной партии. Оппозиционеры из «Союза за Сербию», больше всех недовольные законодательством о выборах, заседание проигнорировали.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 20.09.19

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