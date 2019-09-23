В Косово и Метохии осквернен памятник жертвам Второй мировой войны

В Косово и Метохии в селе Брезовице осквернен памятник жертвам Второй мировой войны. Сегодня утром местные жители обнаружили, что неизвестные на монументе сломали флаг Сербии и крест, передает сербская телерадиокомпания РТС.

Памятник был установлен в честь 46 человек, среди которых было 12 детей, убитых болгарской армией в день национального праздника Видовдан в 1944 году.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 20.09.19

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