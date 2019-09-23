«Огромная опасность»: у косовских террористов сотни тысяч единиц нелегального оружия

Порядка 250 000 единиц нелегального оружия, принадлежавшего террористической Армии Освобождения Косова, до сих пор находится на руках у местных жителей. Такие данные обнародовало «министерство внутренних дел» самопровозглашенной республики.

«Согласно последним статистическим данным, жители Косово владеют 250 тысячами нелегальных единиц оружия. Это на 110 000 меньше, чем во время предыдущего расследования, которое выявило 360 000 нелегальных единиц оружия», – говорится в сообщении «министерства».

Комментируя эти данные, бывший подполковник сербской разведки Любан Каран обратил внимание, что террористическая Армия Освобождения Косова расформирована, но не разоружена. «Международное сообщество закрыло на это, как и на многое другое, глаза. Большинство оружия хранится на нелегальных складах и представляет прямую угрозу сербам на севере Косово, так как по сигналу оно может быть использовано для захвата албанцами северных сербских территорий. Со временем опасность для косовских сербов только растёт, так как все больше террористов, воевавших за ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) возвращается из Сирии в Косово, они отлично обучены, опытны и мотивированы овладеть этим оружием», – подчеркнул Каран.

С этим мнением согласен специалист по вопросам безопасности Милан Петрич. «В Косово находится много террористов, вернувшихся с сирийской войны. Они обучены управляться с разным оружием в военных условиях. Существует огромная опасность возникновения вооружённого столкновения», – считает эксперт.

Генерал Божидар Делич, воевавший в Косово, со своей стороны отметил, что данные «министерства внутренних дел» сильно занижены – на самом деле у косовских албанцев на руках гораздо больше оружия. «Это очень опасно для живущих в Косово сербов. Албанцами легко манипулировать и их легко подбить на бунт. Сербским властям необходимо обратить внимание КФОРа и миссии ООН на усиление защиты нашего населения в Косово и Метохии», – считает генерал Делич.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 23.09.19

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