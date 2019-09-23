Сербская оппозиция устроила «политическую оргию»

Воскресная акция сторонников оппозиционного блока «Союз за Сербию» под окнами квартиры, в которой живет семья заместителя мэра Белграда Горана Весича, вызвала бурную негативную реакцию правящей Сербской прогрессивной партии.

Как пишет «Балканист.ру», оппозиционные активисты пришли на митинг с транспарантами и плакатами оскорбительного содержания. В городском совете Белграда эти осудили представители Сербской прогрессивной партии. Они заявили, что речь идет о продолжении политики насилия, ставшей для оппозиционеров обычной практикой.

В частности, член президиума Сербской прогрессивной партии и депутат горсовета Владимир Орлич сказал, что «политическую оргию» перед домом Весича организовали «хулиганы по своей природе и воры по привычке». При этом он подчеркнул, что лидер «Союза за Сербию» Драган Джилас «обманывает себя, если думает, что он снова получит шанс пополнить счета на еще 619 млн евро, применяя фашистские методы».

Глава депутатской группы Сербской прогрессивной партии в белградском горсовете Александр Миркович со своей стороны заявил, что этот «бессмысленный и примитивный способ политической борьбы, угрозы и линчевание инакомыслящих – единственная программа действий оппозиционеров. Депутат выразил возмущение степенью ненависти, которую продемонстрировали оппозиционеры, прибыв к дому Весича и угрожая его семье только потому, что он не побоялся указать на махинации бывшего мэра Белграда и нынешнего лидера оппозиции Драгана Джиласа.

Заместитель главы депутатской группы Радослав Марьянович по поводу прихода сторонников «Союза за Сербию» под окна квартиры Весича сказал, что эти попытки примитивного запугивания безрезультатны.

В заявлении депутатов горсовета от Сербской прогрессивной партии, опубликованном информагентством «Танюг», также говорится, что они ожидают эффективной реакции компетентных государственных органов. В сообщении также указывается, что все эти «безумные нападки организованы лицами, при которых Белград был должником, а они в это время наполняли свои карманы за счет граждан».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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