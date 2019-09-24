Трудные переговоры: президент Сербии сдерживает атаку западных лоббистов независимости Косово

На Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке президенту Сербии Александру Вучичу приходится противостоять западному лобби, продвигающему идею независимости Косова.

Как сообщил в эфире РТС бывший посол Союзной Республики Югославия в ООН Владислав Йованович, что это заседание Генеральной Ассамблеи для Сербии носит исключительно важный характер именно потому, что на её полях, возможно, будут достигнуты договорённости для «размораживания» диалога Белграда и Приштины. Однако пока президенту Сербии приходится выдерживать настоящий натиск со стороны западных партнеров самопровозглашенной республики Косово. «Именно поэтому, отправляясь в Нью-Йорк, Александр Вучич заявил, что его ждут трудные переговоры», – отметил Йованович.

Он также считает, что Сербии следует чаще заявлять о своих правах и настаивать на компромиcсе, напоминая западным силам об их ответственности, которая оговорена в резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

Вместе с тем Йованович выразил убеждение, что сейчас, когда формируется новый мировой порядок, ООН снова стал играть решающую роль в решении международных вопросов. Он напомнил, что среди стран-участниц Совета Безопасности ООН есть две крупные силы, которые выступают за то, чтобы косовский вопрос был решен в рамках Резолюции 1244.

Сегодня президент Сербии встретился с премьер-министром Греции Кириякосом Мицотакисом. Александр Вучич заручился поддержкой греческого правительства в вопросе непризнания суверенитета самопровозглашенной республики Косово.

«Греция поддерживает диалог Белграда и Приштины, но не намерена менять свою позицию по вопросу независимости самопровозглашенной республики Косово», – сообщил греческий премьер-министр. Напомним, Афины отказались признать суверенитет Косово.

Вечером у президента Сербии запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Главная тема предстоящих переговоров – поиск решения косовской проблемы.

Нью-Йорк, Катарина Лане

Нью-Йорк. Другие новости 24.09.19

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