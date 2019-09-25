«Встреча врагов Сербии»: лидеры Хорватии и Косово объединились против Белграда

Генеральная Ассамблея ООН, которая проходит сейчас в Нью-Йорке, стала местом для новых провокаций против Сербии. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович встретилась с «главой» самопровозглашенной республики Косово Хашимом Тачи, которая стала очередной попыткой атаки на политику официального Белграда.

После переговоров Грабар-Китарович опубликовала в своём твиттере фотографию, сопроводив ее комментарием о «добрых и дружественных двусторонних отношениях между Хорватией и Косово». «Мы готовы углублять наши отношения и предложить Косову всю необходимую помощь», – подчеркнула хорватский президент.

Позже во время встречи с генеральным секретарём ООН Антонио Гуттиерешем глава Хорватии выразила мнение, что обмен территориями между Сербией и Косово – плохая идея и может стать для региона «ящиком Пандоры». «Я сообщила генеральному секретарю, что обмен территориями – плохая идея, она грозит открыть ящик Пандоры на территории бывшей Югославии и вызвать различные требования об изменениях границ в регионе», – сказала Грабар-Китарович.

«Президент» самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи остался в восторге от встречи с лидером Хорватии и разместил благодарные публикации в своих соцсетях. «Хорватия – это отличный пример для Косово по пути в НАТО и Евросоюз», – заявил он.

Комментируя эти события, лидер «Союза сербов региона» Миодраг Линта отметил, что ничуть не удивлён таким тёплым отношениям косовских албанцев и Харватии. «Это встреча двух врагов Сербии, и Тачи справедливо считает Хорватию дружественной страной, ведь она поддерживала албанский сепаратизм в Косово и Метохии. Хорваты и албанцы совершали самые кровавые преступления против сербского народа в Хорватии и Косово. Они сейчас тех преступников возвели в ранг национальных героев, а число сербских жертв замалчивают», – констатировал Линта.

Стоит отметить, что во время Генеральной ассамблеи ООН президент Хорватии также встретилась с министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем, однако об этой встрече умолчала. Тем не менее, хорватский портал Индекс все же опубликовал эту новость со ссылкой на сербский МИД, хотя хорватский президент, судя по всему, планировала скрыть ее от общественности.

Нью-Йорк, Катарина Лане

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