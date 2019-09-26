Вопреки позиции ЕС и США: Россия и Сербия подтвердили курс на сближение

Москва и Белград подтвердили курс на дальнейшее сближение. Об этом стало известно по итогам встречи главы российского МИДа Сергея Лаврова и президента Сербии Александра Вучича в Нью-Йорке «на полях» 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как сказал сербский лидер, беседа получилась теплая и дружественная.

Комментируя итоги встречи, сербский лидер обратил внимание, что «Россия выразила поддержку Сербии в вопросе уважения международного права, в том числе по проблеме Косово и Метохии и позиции Сербии в части сохранения территориальной целостности. Россия будет и далее поддерживать Сербию. «Это слова Владимира Путина, которые нам передал шеф российской дипломатии», – сказал Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Источник: mid.ru

Говоря о ближайших планах, президент Сербии отметил, что «мы отметим важную годовщину нашей столицы, которую освобождали от фашистских захватчиков вместе с красноармейцами, а несколькими днями позже, 25 октября, премьер-министр Сербии Ана Брнабич подпишет в Москве торговое соглашение с Евразийским экономическим союзом». «Это важно для нашей экономики и сельского хозяйства и придаст дополнительный импульс тем производителям, чьи товары мы не могли экспортировать ранее», – заявил Вучич, подчеркнув, что соглашение укрепит доверие двух стран.

Говоря о соблюдении международного права, сербский лидер также указал и на другие международные документы, гарантирующие стабильность на Балканах. «Я говорил, что Сербии важно исполнение Дейтонского соглашения (положившего конец Гражданской войне в Боснии 1992-1995 гг. – прим. ред.). Лавров также напомнил, что этот договор международный и его нельзя нарушать. Каждый, кто идёт на нарушение условий соглашения, должен отдавать себе отчёт о неминуемых негативных последствиях», – уточнил президент Сербии.

Вучич отметил, что беседа с Лавровым получилась тёплая и дружественная, и подчеркнул, как важно Сербии иметь такого большого союзника, как Россия, по важным для страны вопросам.

Нью-Йорк, служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 25.09.19

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