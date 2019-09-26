ЕАЭС и Белград завершили переговоры о зоне свободной торговли

Переговоры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Сербии о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) полностью завершены. Об этом в интервью РБК сообщила министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина. По ее словам, договор будет подписан в Москве 25 октября премьер-министрами пяти государств – членов ЕАЭС, премьер-министром Сербии Аной Брнабич и председателем коллегии ЕЭК Тиграном Саркисяном.

Никишина обратила внимание, что Сербия уже имеет действующие соглашения о ЗСТ с тремя из пяти членов ЕАЭС – Россией, Белоруссией и Казахстаном, и подчеркнула, что полный переход на единый режим свободной торговли несет в себе несколько преимуществ.

Во-первых, такой шаг гармонизирует условия доступа к рынку Сербии для всех участников соглашения. «Три существовавших ранее двусторонних режима, которые не были между собой полностью идентичны, мы переводим на гармонизированный режим, предоставляя Армении и Киргизии возможность преференций в преференциальной торговле», – пояснила министр ЕЭК.

Во-вторых, по словам Никишиной, заключение ЗСТ углубляет доступ членов ЕАЭС к сербскому рынку. «Например, это отдельные виды сыров, некоторые виды крепких алкогольных напитков, а также сигареты из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, которые не могли в режиме свободной торговли выходить на сербский рынок. Наконец, это различные виды машинно-технической продукции, которые тоже были изъяты из двусторонних соглашений», – перечислила министр.

«Иными словами, мы даем полностью полноценный режим свободной торговли для Киргизии и Армении и улучшаем существовавшие двусторонние режимы свободной торговли для Белоруссии, Казахстана и России», – отметила она.

Набор изъятий из ЗСТ ЕАЭС и Сербии будет минимальным и коснется наиболее чувствительных позиций, указала Никишина. «Если говорить о ЕАЭС, то тарифная защита сохранится в отношении мяса птицы, сахара, спирта, тканей, компрессоров, моторных транспортных средств, отдельных видов сыров – словом, той продукции, которая традиционно не входит в преференциальные режимы», – пояснила министр ЕЭК.

Примечательно, что в ЕАЭС спокойно относятся к предостережениям со стороны ЕС к Сербии относительно ее сближения с евразийским торговым блоком. «Пока Сербия не станет полноценным членом Евросоюза, она имеет полную автономию в своей торговой политике. Какие-то обязательства в нашем соглашении по формированию между Сербией и Евросоюзом своего торгового режима не содержатся, что абсолютно невозможно себе представить», – сказала министр ЕЭК.

Вместе с тем Никишина добавила, что до вступления Сербии в ЕС «мы с ней торгуем в том режиме, в каком считаем нужным, и будем этот режим совершенствовать».

Вице-премьер, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляйич выразил надежду, что соглашение с ЕАЭС позволит стране нарастить объем экспорта почти в полтора раза. В прошлом году оборот торговли Сербии со странами ЕАЭС составил порядка $3,4 млрд, из них $1,1 млрд пришлось на экспорт из Сербии, преимущественно в Россию. Ожидается, что в течение нескольких лет после вступления в силу соглашения экспорт в ЕАЭС вырастет до $1,5 млрд, считает сербский министр.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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