«Вы погрязли во лжи!» МВД Сербии одним комментарием уничтожило оппозицию

Оппозиционный блок «Союз за Сербию» обвинил министерство внутренних дел страны в коррупции, что вызвало жесткую ответную реакцию госсекретаря МВД Биляны Попович-Ивкович, которая одним комментарием «уничтожила» оппозицию.

Обвинение касалось «покупки в обход закона и на деньги из бюджета» 49 джипов «Рендж Ровер Дискавери» общей стоимостью 2,5 млн евро. Госсекретарь МВД категорически опровергла эту информацию.

«МВД Сербии не получало в дар или в качестве компенсации и не покупало ни один «Рендж Ровер Дискавери»! Как вам не стыдно! Вы погрязли по уши в собственной лжи!» – подчеркнула Попович-Ивкович.

Белград, Катарина Лане

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