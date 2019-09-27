Косовские сепаратисты теряют поддержку: еще два государства готовы отозвать признание самопровозглашенной республики

В ближайшее время еще две страны планируют отозвать признание суверенитета самопровозглашенной республики Косово. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич после своего выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Очень важно, что после моей речи на Ассамблее ООН к министру иностранных дел Сербии Ивице Дачичу подошли два министра влиятельных африканских стран и сообщили, что планируют пересмотреть ранее принятые решения о признании суверенитета Косово. Кроме того, они сообщили, что Сербия для них – пример суверенной и независимой политики», – сказал Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Сербский лидер отметил повышенный интерес мирового сообщества к Сербии и косовской проблеме. В зале заседаний было как минимум в три раза больше делегатов, чем в предыдущие годы.

В своем обращении к представителям ООН Вучич сказал, что никто так не желает скорейшего решения косовского вопроса, как Сербия, потому что она стремится к стабильности. Он процитировал фразу президента Кеннеди «Что моё – это моё, а о том, что твоё, можем поговорить», и подчеркнул, что решение проблемы не может заключаться в том, что лишь одна сторона получит все. Он также заверил, что Сербия, как и остальные страны региона, заинтересована в сотрудничестве во имя общего блага.

«Мы выступаем за политику мира и экономического роста. Сербия не остров, она одинаково заинтересована в прибыли как для себя, так и для всего региона», – подчеркнул Вучич.

Ранее стало известно, что президент Чехии Милош Земан намерен поставить перед правительством своей страны вопрос об отзыве признания суверенитета Косова. Он подчеркнул, что считает решение 2008 года ошибочным, потому что «страна, которой управляют военные преступники, не может быть частью демократического общества».

За последнее время сербские власти добились пересмотра решений по признанию суверенитета Косова в более десяти государствах. Как отмечал ранее министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, в случае сокращения числа стран, признающих Косово, до 96, самопровозглашенная республика не сможет войти ни в одну международную организацию.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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